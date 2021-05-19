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Происшествия19 мая 2021 12:28

В Славянском районе пьяный водитель врезался в столб электропередач

Его госпитализировали
София ФОМЕНКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась утром 18 мая в хуторе Бараниковском. Там 39-летний водитель за рулем автомобиля «Хендай» на большой скорости врезался в столб электропередач.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители выяснили, что мужчина был в алкогольном опьянении и без прав. Сейчас он находится в больнице, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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