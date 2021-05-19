Дельфин-белобочка погиб на пляже «Нептун» в Новороссийске

Фото: instagram.com/delfacenter •

17 мая тело дельфина-белобочки нашли на пляже «Нептун» в Новороссийске. Он весь запутался в рыболовной леске, но был еще жив. Свидетели позвонили в центр спасения дельфинов, однако помочь млекопитающему не успели.

- Молодая самка белобочки исхудала, все ее тело было в ранах со следами рыболовной лески, вдавленной в кожу. Вода попала к ней в дыхательные пути, у дельфина был большой стресс. Мы пока не можем сказать точные причины гибели, сейчас специалисты начнут выяснять, что же случилось с погибшим животным, - сообщают сотрудники центра спасения дельфинов «Дельта».

Также в центре спасения дельфинов уточнили, что если вы находите обессиленных животных на берегу, не нужно их трогать – перекатывать, и тем более выталкивать в море. Лучшее, что вы можете сделать – это позвонить в центр спасения по номеру телефона 8-938-888-15-95.