Фото: sochi.ru.

Ждет ли Сочи дефицит жилья. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев доступных квартир для покупки не останется. Об этом рассказали аналитики по недвижимости.

По их словам, объем строящегося жилья, продаваемого по договорам долевого участия на курорте упал до 30 тысяч квадратных метров. Застройщики не были готовы к квартирному ажиотажу и не успели вывести на рынок новые объекты. Из-за повышенного спроса на первичную недвижимость и возникает дефицит.

В свою очередь, эксперт ожидают высокого спроса на жилье в Сочи после закрытия Турции.

По обновленным данным аналитиков, уже сейчас средняя цена квадратного метра новых квартир в Сочи достигла 333 тысяч рублей. Эксперты говорят, что к июлю 2021-го цена может увеличиться до 350-370 тысяч.