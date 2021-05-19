В Тимашевске нашли тело утонувушего 15-летнего подростка

Центральный пляж в Тимашевске на берегу реки Кирпили Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Напомним, днем 18 мая 15-летний подросток утонул в реке Кипли города Тимашевска. Девятиклассник вместе с друзьями сбежал с уроков и пошел на речку. Подросток вошел в воду и соскользнул в яму, выбраться на берег он не смог из-за сильного течения.

Днем 19 мая тело мальчика нашли.Об этом на своей странице в социальных сетях написал глава Тимашевского района.

- К поискам подключились водолазы. Тело Ильи нашли…Еще раз обращаюсь к родителям всего Тимашевского района – поговорите с детьми, убедите быть их осторожными, беречь и ценить свои жизни, - написал Андрей Палий.