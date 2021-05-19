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Общество19 мая 2021 13:10

В Адыгее полицейский не ходил на работу, но получил зарплату в 900 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
София ФОМЕНКО
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Руководителя нарушителя должны наказать

Руководителя нарушителя должны наказать

Следствие Республики Адыгея выяснило, что 3 мая 2018 года на службу в полицию поступил местный житель, однако на работу он не ходил. Все это время ему выплачивали зарплату, и общая сумма составила около 900 тысяч рублей. Почему и как такое могло произойти, выясняют следователи.

- В отношении непосредственного руководителя обвиняемого, следственным отделом также возбуждено уголовное дело. Расследование завершается, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

Также выясняется причастность к этому делу начальника полиции республики. Руководителя теневого сотрудника привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

- В случае подтверждения вины руководителя, данное должностное лицо понесет наказание в установленном законом порядке, - заключили в пресс-службе полиции республики.