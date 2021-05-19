Фото предоставлено пресс-службой банка "Уралсиб"

Банк Уралсиб проводит акцию «Начни курортный сезон с Уралсибом!» на территории Краснодарского края. Ее участниками могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Акция проводится в период до 31 июля 2021 года включительно.

В период действия акции новые клиенты банка, открывшие свой первый расчетный счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», получают 3 месяца бесплатного обслуживания в рамках пакетов «Бизнес-старт», «Кассовый» и «Платёжный»*, открытых сроком на 12 месяцев (скидка 25%), 6 месяцев (скидка 50%), или 3 месяца (скидка 100%).

Также в рамках акции новые клиенты получают льготные тарифы на услуги торгового эквайринга в течение 6 месяцев с момента открытия расчетного счета.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.