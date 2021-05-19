Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

За минувшие сутки сочинские спасатели дважды выезжали на помощь людям. Двое местных жителей заблудились в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Поступил вызов был от женщины, у которой бабушка днем ушла в лес за цветами. В наступившей темноте, она сбилась с тропы и связалась с родственниками. Внучка обратилась за помощью к спасателям, так как самостоятельно определить ее местоположение не могла.

Прибывшие сотрудники обнаружили 83-летнюю женщину в районе Крабового ущелья. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Второй случай произошел в районе села Верхневеселое. Мужчина ушел из дома и не вернулся, родственники обратились к спасателям для поиска.

Сотрудники Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили пропавшего неподалеку от дома 76А на улице Ворошиловоградская. Предположительно у человека случился инсульт. Спасатели при помощи носилок транспортировали мужчину к машине скорой помощи и передали врачам.