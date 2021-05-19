Фото: sochi.ru.

Морское сообщение между Сочи, Новороссийском и Геленджиком возобновят. Первый пассажирский рейс начнет работу уже 21 мая. Об этом сообщили в администрации курорта.

Появление скоростного флота позволит местным жителям и туристам комфортно и быстро добираться из Новороссийска до Геленджика всего за 1 час, из Геленджика до Сочи за 4 часа.

На рейсах будут использоваться скоростной пассажирский катамаран «Грифон» и судно «Комета».

«Грифон» построен в Санкт-Петербурге. Он вмещает 122 пассажира. Катамаран оснащен в соответствии с требованиями к безопасности. Есть кондиционеры, места для хранения багажа.

«Помимо «Грифона» в ближайшее время будет запущено судно проекта «Комета».

Планируется, что каждое судно будет выполнять по одному кругорейсу в день. Утром «Комета» будет выходить из Новороссийска, днем прибывать в Сочи и затем вечером возвращаться в Новороссийск.

«Грифон» будет выходить утром из Сочи, днем прибывать в Новороссийск и вечером возвращаться в Сочи.