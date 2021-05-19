Фото: sochi.ru.

Снос самостроев в Сочи продолжается. На данный момент есть решение суда по семи незаконным объектам. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Сейчас в производстве судов разных инстанций находятся около 500 исковых заявлений о сносе самостроев в Сочи. Это самострои на улицах Черноморская, Клубничная, Бамбуковая, в переулке Лечебный. В ближайшее время начнутся работы в селе Раздольном. В списке еще есть незаконные объекты в товариществе «БФО Мацеста-3».

На улице Бамбуковой в 2015 году жилищно-строительный кооператив построил многоквартирный дом общей площадью 820 кв. м. На месте уже шесть этажей. В 2016 году сочинский суд признал дом незаконным. Застройщика обязали снести постройку. Сейчас подрядчик демонтирует цокольный этаж.

В садовом товариществе БФО «Мацеста-3» сносят трехэтажный самострой. Его возвели на земельном участке площадью 460 кв. метров.

Напомним, в 2020 году по всему Сочи снесли 27 самостроев.