В Ейске госавтоинспекторы помогли водителю с ножевым ранением

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Водитель автомобиля «Лада» обратился к двум лейтенантам полиции на патрулировании - Павлу Старикову и Владимиру Лосеву. Он рассказал, что его ранили и ему трудно добраться самому до больницы. Госавтоинспекторы помогли мужчине, они экстренно доставили пострадавшего в лечебное учреждение.

- По предварительным данным, у 30-летнего местного жителя произошел конфликт со знакомым, который нанес ему телесные повреждения, - сообщили «КП»-Кубань в пресс-службе полиции Краснодарского края.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства получения телесных травм потерпевшим. Идет проверка.