Число пользователей электронной квитанции «ТНС энерго Кубань» увеличилось на 41%

19 мая специалисты гарантирующего поставщика электрической энергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея проанализировали возросшую активность онлайн сервисов компании. Взамен бумажной электронную квитанцию за апрель получили уже 182 000 клиентов, а это значит, что пользователей сервиса стало на 41% больше.

- За последний год мы заметили, как переориентировались наши клиенты. Если раньше предпочтение они отдавали очному обслуживанию, то сейчас – это однозначно дистанционные услуги. Та же электронная квитанция – безопасна, сохраняет конфиденциальность, приходит, как только сформирован платежный документ, и она очень проста в использовании. Те, кто лишь раз попробовал, к привычным способам оплаты уже не возвращается, – поясняет начальник управления по договорной работе и обслуживанию потребителей «ТНС энерго Кубань» Вячеслав Бескровный.

После подключения электронной квитанции на сайте гарантирующего поставщика, счет будет приходить именно на электронную почту и храниться в электронном ящике, а также в цифровом архиве «ТНС энерго Кубань», поэтому в случае необходимости его всегда легко найти. После получения электронной квитанции по ней можно рассчитаться сразу, перейдя по встроенной ссылке, и не беспокоиться о сроках оплаты.

Удобно также, что на один электронный почтовый ящик доступна доставка квитанций по всем объектам собственности, а также получение счетов близких людей.

При этом юридическая значимость электронной квитанции нисколько не отличается от бумажной. Она пригодна для предоставления в любые органы государственной власти.

Подключить сервис «Электронная квитанция» может каждый клиент компании наиболее удобным способом:

• на официальном сайте «ТНС энерго Кубань» kuban.tns-e.ru в разделе Онлайн сервисы – Подключить квитанцию на e-mail;

• в Личном кабинете, где для подключения услуги достаточно будет зайти на свою персональную страницу в раздел «Электронная квитанция» и установить флажок «Услуга подключена»;

• в мобильном приложении «ТНС энерго» для iOS и Android OS;