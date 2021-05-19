Фото: Светлана Маковеева.
Мошенники обманули сочинца на 15 млн рублей. Подозреваемые задержаны, им грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.
В полиции Сочи с сообщением о мошенничестве обратился местный житель. Он рассказал, что на ему позвонил мужчина и представившись сотрудником органов, сообщил, что с банковского счета сочинца неизвестные лица пытаются перевести деньги на счет одной из запрещенных на территории Российской Федерации организаций.
Чтобы избежать незаконного перевода, собеседник рекомендовал потерпевшему обналичить все сбережения и передать их сотруднику полиции, который при встрече назовет кодовое слово.
Как только местный житель передал неизвестному мужчине купюры, злоумышленник с сообщниками скрылись на автомобиле.
Вскоре личность подозреваемых была установлена.
Двоих задержали правоохранители на территории курорта. А сообщника настигли в аэропорту Краснодара.
Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.