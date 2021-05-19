На Кубани началась борьба с амброзией

Фото: kancrb.ru/ambroziya-profilaktika-allergii/

В Краснодарском крае началась активная борьба с аллергенной травой амброзией. С начала этого года собственники земли в краевом центре получили уже пять уведомлений.

За несвоевременный покос травы действуют меры административного воздействия – предупреждение, штраф для физических лиц от 300 до 500, штраф для должностных лиц от 500 до 1000, и самые крупные – штраф для юрлиц от пяти до десяти тысяч.

Если вы нашли очаги с амброзией, то можете позвонить по телефонам: 8(861)222-20-31, 8(861)222-34-75.