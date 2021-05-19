Жительница Кубани дала взятку полицейским, чтобы не сесть в тюрьму, но получила еще одно дело

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Прокуратура Тбилисского района взяла под контроль дело о взятке жительницы Курганинского района. По данным следствия, 30 апреля 2021 года ранее судимая гражданка предложила полиции взятку в 25 тысяч рублей, чтобы прекратить уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако вместо увода ее от ответственности, женщина получила новую статью.

- По данному факту территориальным отделом СКР в отношении указанной женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение незаконных действий (бездействия)), - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

За расследованием двух дел теперь следит прокуратура района.