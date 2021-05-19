На Кубани усилили борьбу с нелегальным джиппингом

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В Краснодарском крае усиливают борьбу с нелегальным джиппингом на курортах. Об этом стало известно на совещании по подготовке к туристическому сезону в Геленджике.

- Нелегальный джиппинг – старая проблема. Популярные маршруты проходят в природоохранных зонах и даже в руслах рек. Они опасны и для природы, и для туристов. Организаторы вне закона и не платят налоги, но это не самое важное. Если с таким джипом и туристами что-то случится, оказать им помощь будет труднее в несколько раз, - сказал губернатор.

Поэтому на каждом курорте сформировали графики совместных рейдов министерства курортов и мэрии. Выезды инспекций будут минимум два раза в неделю. Незаконных джип-таксистов будут штрафовать и лишать регистрации транспорта.