Закон ЕР о новых выплатах семьям с детьми одобрен в Госдуме

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В Госдуме поддержали поправки “Единой России” о новых мерах поддержки семьям с детьми, беременным женщинам и родителям дошкольников. Материальную помощь смогут получить более двух миллионов семей.

Как сообщает nashgorod.ru, в начале осени новую поддержку получат родители детей до семи лет. Они смогут получать больничный в полном размере, независимо от трудового стажа.

Другая поддержка касается беременных женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности и попали в трудную жизненную ситуацию. Если доход беременной россиянки меньше прожиточного минимума в регионе, то с 1 июля она сможет получить от государства в среднем 6 350 рублей. Как рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, поддержку получат примерно 630 тысяч женщин.

Помимо этого, поддержку получат родители детей от 8 до 16 лет, которые в одиночку воспитывают ребенка или имеют решение суда об уплате алиментов. Данная мера распространяется на семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе.

«Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5 360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля», — сообщил Андрей Исаев.

Председатель движения “Совет Матерей” России, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая отметила актуальность данных пособий, заявив, что помощь беременным женщинам нужна здесь и сейчас. Также, по ее словам, необходимо поддержать и одиноких родителей детей до 16 лет.

Как сообщает сайт партии ER.ru, ранее поправки «Единой России» поддержал Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Партия, в свою очередь, постаралась сделать так, чтобы выплаты вступили в силу уже в 2021 году.

Секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер краевого Заксобрания Николай Гриценко считает, что очень важно, что все меры поддержки семей, озвученные президентом, «Единая Россия» оперативно отразила в необходимых законопроектах.

“На Кубани проживает более 500 тысяч детей-дошкольников, и для молодых родителей оплата больничных в стопроцентном объеме станет хорошим финансовым подспорьем. А семьи, воспитывающие детей школьного возраста, смогут уже в августе получить единовременные выплаты и подготовить детей к новому учебному году.

В дополнение к мерам, озвученным Владимиром Путиным, на региональном уровне по инициативе «Единой России» приняты изменения в закон о поддержке многодетных семей. Теперь региональный материнский капитал можно направить на медицинскую реабилитацию детей. В 2021 году его размер составил более 134 тысяч рублей”, - отметил Гриценко.