В Новороссийске появится первый в России «Пляж без отходов»

Весь мусор с пляжа отправится на переработку, продукты которой представят жителям и гостям города

19 мая мэрия города Новороссийска и представители Coca-Cola в России подписали Соглашение о развитии культуры и практики раздельного сбора мусора. По его итогам в городе должен появиться «Пляж без отходов».

Новороссийск — второй после Казани город в России, где будет реализована концепция «Территория без отходов» в рамках глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов». Будет организован сбор и переработка 100% эквивалента отходов. Весь мусор с этого пляжа будет направляться на качественную переработку, а не на полигоны. Как результат - Coca-Cola в России планирует собрать и отправить на переработку более 16 тысяч килограммов пластика, металла и стекла в первый год после запуска «Пляжа без отходов», создать удобную инфраструктуру для раздельного сбора и установить информационные стенды на четырех пляжах Новороссийска.

Кроме того, в общественных местах города также появится мебель из переработанного пластика. Это должно показать жителям города, что правильная сортировка дает не мусор, а ценное вторсырье.