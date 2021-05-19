Евгений Женихов: Артисту надо себя уважать

архив "КП"

В гостях у Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева в программе «Все свои» на радио «КП-Краснодар» был актер краевого академического театра драмы, уроженец Каменска-Уральского.

Лидера школы в небольшом уральском городе уговорили посещать драмкружок. Потом оказалось, что сцена – его судьба. Была служба в Афганистане, различные труппы в разных городах. В начале 90-х - экспериментальный театр «Екатеринодар», а через годы – краевой театр драмы.

И уже были поданы документы на присвоение звания «Заслуженный артист России», но вместо награды последовало … увольнение. Женихову и еще семерым артистам за несогласие с методами управления директором, не продлили контракт. Четыре года он был отлучен от профессии. И хотя зарабатывал на корпоративах больше, на подмостки с удовольствием вернулся.

Один из самых узнаваемых актеров обожает играть, «хулиганить», а еще выходить на одну сцену с дочерью Дарьей, актрисой «Одного театра».

Евгений Георгиевич в эфире также рассказал забавные истории про съемки в кино – и телефильмах. Только сериалов в его багаже 15.

Тайм-коды:

00:24 – представление гостя

01:08 – о родном городе

03:15 – о том, как чувствует себя в других городах

03:42 – как пришлось поступить в школьную театральную студию. «Штукарный» спектакль и первая роль

07:53 – как сдал экзамены в Ленинградский институт театра, музыки и кино, но учиться не стал

10:21 – почему не «откосил» от армии и где служил в Афганистане

11:47 – актерская биржа; как впервые оказался в Краснодаре

14:11 – вопрос слушательницы: в какой постановке хочет сыграть?

15:29 – мини-викторина «Так о тож»!»: кого зовут в станицах «цикавый»?

16:10 - про театр «Екатеринодар» в ДК ХБК и оригинальные спектакли

18:57 – как уехал в Москву; работа в театре «На Покровке»

20:33 – сравнение других городов с Краснодаром

23:00 – о том, как пришел в театр драмы

23:59 – звонок слушателя: отговаривал ли дочь от актерской карьеры?

26:14 – работа с режиссерами Юрием Ильиным и Алексеем Ларичевым

29:10 – как Женихова и других артистов уволили из театра и что он делал четыре года вне сцены

31:00 – почему не смирился с ситуацией

31:25 – вопрос из вотсапа: про «хулиганство» в театре - «зеленка»

33:20 – ответ на вопрос викторины

34:08 – про «Один театр» и дочь – «кукурузу»

35:35 – про съемки в кино и сериалах

37:59 – о съемках в х/ф «Тренер»

39:03 – о роли в сериале, который не вышел

40:00 – о кинофильме «Горько!»

41:17 – историческая рубрика «Любо знаты»: о казаках в Императорском Конвое

41:52 – о съемках в сериале «Казаки»

42:44 – об отношении к современным казакам

44:10 – про спектакль «Аритмия человечности» и пандемию

44:47 – про окрошку