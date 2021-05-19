Мэр Краснодара отчитался о доходах за 2020 год

Глава города отчитывается о своих доходах каждый год

Мэр Краснодара Евгений Первышов 19 мая опубликовал декларацию о доходах за 2020 год. Согласно документу, доход чиновника составил 1 миллион 789 тысяч рублей. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

Также известно, что в собственности главы краевого центра есть земельный участок площадью 810 квадратов. Еще у Первышова есть две квартиры площадью 44,2 квадрата и 168 квадратов. Это жилье указано в совместном пользовании с его маленькими детьми. А еще у одного ребенка есть своя квартира площадью 29,2 квадратов.