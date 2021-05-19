В Краснодаре 21 мая прогнозируют аномальную жару

Фото: Алена МАРТЫНОВА

После холодного и влажного начала мая во многих регионах России отметки на термометрах продолжают удивлять. Вот уже около недели аномальная жара гостит на Урале и в Приволжье. Средний температурный фон оказался на 7-14° выше климатической нормы.

Температурный максимум ожидается и в Краснодаре. По прогнозам метеорологов, в пятницу, 21 мая, воздух в кубанской столице прогреется до +31 градуса.

О том, будет ли побит рекорд, пока неизвестно. Но в последний раз исторический максимум был зафиксирован в 2007 году. Как удалось узнать «КП» - Кубань», тогда 21 мая было зарегистрировано +31,6 градуса.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кубани к концу недели ухудшится погода. Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае хлынут ливни.