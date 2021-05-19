В Тамани пройдет винный фестиваль «Первая проба»

Второе название фестиваля - En primeur Фото: София ФОМЕНКО

28 мая в поселке Сенной, что на Таманском полуострове пройдет винный фестиваль «Первая проба». На нем свою продукцию представят 22 компании – производители.

- На фестивале мы увидим будущее! Нам покажут вина, которые покупатель увидит через год, через два на полках магазинов. Мало того, на «Первой пробе» мы сможем сформировать будущее, предложить цены по которым впоследствии эти вина будут стоять на полках магазинов, - сказал президент союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Каждая компания представит по шесть образцов вина для дегустации. Гости смогут проголосовать, за сколько они готовы будут купить каждое вино на полках в магазине.

Средства, полученные в рамках аукциона, будут переданы на благотворительные цели - Детской краевой клинической больнице Министерства здравоохранения Краснодарского края.