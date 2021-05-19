Евгений Первышов

В Краснодаре будут определены места парковки самокатов и велосипедов. Эти транспортные средства становятся полноценными участниками движения на дорогах, передвигаясь на высокой скорости, угрожают прохожим на тротуарах. Об этом мэр краевого центра сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

— В нашем городе давно назрел вопрос регулирования движения самокатов. Они становятся полноценными участниками движения на дорогах, передвигаясь на высокой скорости, и угрозой для прохожих на тротуарах, — рассказал Евгений Первышов.

Он обратил внимание, что необходимо скорейшее внесение изменений в ПДД для урегулирования вопроса на федеральном уровне.

Мэр напомнил, что во многих странах ограничена скорость движения электросамокатов.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.