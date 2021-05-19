Евгений Первышов

Мэр Краснодара рассказал, как его принимали в пионеры. Об этом глава краевого центра вспомнил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

— В пионеры меня принимали в Новороссийске, — рассказал Евгений Первышов. – В то время была такая традиция: краснодарских школьников специально возили на эту торжественную церемонию в город-герой. Это запомнилось на всю жизнь.

Он признался, что берег свой галстук и очень огорчался, когда на уроках чистописания нечаянно сажал на него чернильные пятна.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.