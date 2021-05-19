На курортах Кубани установили 750 видеокамер безопасности

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Геленджике прошло краевое заседание по вопросам безопасности курортов Кубани. Для обеспечения должного уровня безопасности установят 750 видеокамер и дополнительные посты полиции, увеличат плотность нарядов дорожно-постовой службы.

– Должно быть серьезное межведомственное взаимодействие. У нас есть одна общая задача – обеспечить безопасный отдых туристам. Речь идет не только о дорогах, но и пляжах, гостиницах. В регионе должна быть стабильность в курортный сезон, - сказал на совещании губернатор края Вениамин Кондратьев.