Евгений Первышов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Краснодаре подача горячей воды в ЖК «Прогресс» возобновиться после передачи котельной на баланс города. Ранее этот объект теплоэнергетического хозяйства принадлежал совхозу. Об этом мэр краевого центра сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

— Этой проблемой мы активно занимаемся, сельхозпредприятие сейчас проходит процедуру банкротства, — рассказал Евгений Первышов. - В рамках действующего законодательства приоритетное право на объекты жизнеобеспечения имеет муниципалитет.

По его словам, уже готовится вся необходимая документация. Примерные сроки возобновления подачи горячей воды жителям будут определены в ближайшее время.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.