Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре памятники Пушкину и Екатерине II очистят от грязи. Об этом в прямом эфире программы «Городская среда с Евгением Первышовым» на радио "КП"-Краснодар" рассказал мэр кубанской столицы.

Житель Краснодара в эфире программы отметил, что памятники Екатерине II и Пушкину часто бывают в ненадлежащем состоянии из-за птиц.

- Что касается памятника Екатерине II, то по нему есть вопросы, они требуют определенных решений, но в целом мэрия контролирует ситуацию, и городские памятники находятся под нашим контролем, - сказал Евгений Первышов. - Памятники будут очищены от грязи.

Программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.