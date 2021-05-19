Евгений Первышов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мэр Краснодара принял участие в голосовании по благоустройству зеленых зон. Он выбрал один из 23 предложенных проектов. Об этом глава краевого центра сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

— Я уже принял участие в голосовании, но до подведения итогов не назову – за какую, — рассказал Евгений Первышов. - В Краснодаре жители могут проголосовать за зеленую зону, которую нужно благоустроить в 2022 году.

Он напомнил, что выбрать территорию можно с 26 апреля по 30 мая.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.