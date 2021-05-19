В Краснодаре бассейны на Затоне могут перенести в Рождественский парк на Юбилейном

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэрия Краснодара обсуждает с администрацией Западного округа возможность переноса бассейнов с Затона, расположенных в парке 30-летия Победы, в Рождественский парк в Юбилейном микрорайоне. Об этом мэр города сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- По бассейнам на Затоне мы ведем консультации с жителями района, потому что одним это было в удовольствие, но с другой стороны поступало много жалоб от жителей на шум в вечернее время. С полицией приходилось наводить порядок. Если от жителей не будет возражений, откроем зоны отдыха. Есть предложения администрации Западного округа перенести эти чаши в Рождественский парк, где для этого есть место. В целом у нас полный запрет на купание в реке Кубань - это связано с течением и загрязненной водой, - сказал Евгений Первышов.

Программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.