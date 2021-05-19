В Краснодаре сроки реконструкции автодороги на Садовой-Московской определят до конца 2021 года

Евгений Первышов Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Власти Краснодара определят сроки реконструкции автодороги на Садовой-Московской до конца 2021 года. Об этом мэр краевого центра сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Рассчитываю, что к концу года мы найдем техническое решение в этой части. Безусловно, будем подавать заявку на финансирование в краевой Минтранс, - рассказал Евгений Первышов.

По мнению жителей, строительство данной дороги отведет поток автомашин от школы и избавит от пробок загруженные машинами улицы 40 лет Победы, Колхозная, Российская.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.