В Краснодаре во всех новых трамваях и троллейбусах в летнюю жару должны работать кондиционеры

Новые троллейбусы, которые начнут производить в Краснодаре, сразу будут выходить на линию с системами кондиционирвания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Радиослушатели в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая в программе «Городская среда с Евгением Первышовым» спросили, будут ли работать кондиционеры в общественном транспорте Краснодара в предстоящую 40-градусную жару.

- Я понимаю, что это вопрос очень важен для горожан. Что касается муниципального транспорта, мы закупаем новую технику. К ее производителям мы выдвигаем требования, чтобы все трамваи и троллейбусы были оборудованы кондиционерами. Новая техника, которую мы производим силами КТТУ, выходит на линию с этими системами. Но у нас на балансе еще находится львиная доля старых трамваев и троллейбусов. И мы их постепенно будем менять. Что касается частников, то тут мы, к сожалению, не можем контролировать или влиять на них, - сказал Евгений Первышов.

Программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.