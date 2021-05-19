Мэр Краснодара пообещал узнать, когда построят надземный переход на трассе М4 "Дон"

Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители окраин Краснодара - поселков Индустриального, Лориса, Дружелюбного и СНТ - спросили у мэра Евгения Первышова в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая, будет ли построен надземный переход через трассу М4 "Дон".

- Эта дорога федерального уровня. Знаю, что проектные работы над пешеходным надземным переходом ведутся государственными компаниями. Но это не в зоне ответственности муниципалитета. Тем не менее я запрошу информацию по этому вопросу, в какие сроки они реализуют этот проект. Узнать ответ вы сможете на сайте "КП" - Кубань", - пообещал глава города.

Программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.