Синоптики рассказали, дойдет ли песчаная буря из Дагестана в Краснодарский край

Погода не перестает преподносить сюрпризы жителям Кубани Фото: Евгения ГУСЕВА

Краснодарскому краю эта неприятная разновидность погоды не угрожает, заверили синоптики.

- Пыльная буря начинает терять свою мощь, над Астраханью она и затухнет. Краснодарскому краю этот вид непогоды не угрожает. Сильный ветер, который сегодня достиг краевого центра, придя с северо-западных областей России, принес небольшое похолодание. Но он также будет стихать в течение ночи, - сообщили "КП" - Кубань" в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предстоящей ночью в Краснодаре ожидается +15 градусов без осадков.

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