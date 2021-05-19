Фото: krd.ru.

В Краснодаре продолжат обновлять парк трамваев. Город уже получил более 90 новых единиц этого общественного транспорта, которые выходят на линию. Об этом мэр краевого центра сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Всего же в Краснодаре более 320 трамваев, - уточнил Евгений Первышов. – То есть обновлена примерно одна треть парка. Буду выходить с предложением продолжить эту программу.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.