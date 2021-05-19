В Краснодаре соберут 10 новых троллейбусов в 2021 году

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На дороги в Краснодаре выпустили новый троллейбус, собранный на базе КТТУ. Всего до конца года намечено собрать 10 новых единиц электротранспорта. Об этом мэр краевого центра сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- В следующем году планируется выпустить на линии 20-30 единиц новых троллейбусов, собранных в Краснодаре, - рассказал Евгений Первышов.

Он напомнил, что троллейбус рассчитан на 110 мест, 34 из них - сидячие. В салоне есть кондиционер, wi-fi. Средние двери оборудованы для маломобильных пассажиров.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.