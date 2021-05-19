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Автобусный парк Краснодара пополнят 11 новых автобусов большой вместимости. На из покупку из городского бюджета будет выделено около 200 млн рублей. Об этом мэр краевого центра сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

- Это стало возможным благодаря экономии средств. Есть предложение продолжить программу модернизации общественного транспорта, — сказал Евгений Первышов.

Он обратил внимание, что это будут низкопольные автобусы, которые пополнят автопарк трамвайно-троллейбусного управления. Из новых автобусов сформируют новый маршрут – в Восточно-Кругликовский микрорайон.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.