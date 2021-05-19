Экскурсионные бюро на Кубани пострадают от продаж нелегальных экскурсий

Одна из наиболее частных жалоб туристов на курортах Кубани – на навязчивые услуги Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае экскурсионным бюро, предлагающим туристам незаконные услуги, грозит наказание, сообщает пресс-служба администрации края.

- У муниципалитетов появляется возможность в одностороннем порядке расторгать договоры аренды экскурсионных бюро, если они продают путевки на нелегальные экскурсии - такой пункт теперь есть в договорах, - сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

По словам главы края Вениамина Кондратьева, в борьбе с навязчивыми и нелегальными услугами необходимо активнее пользоваться новыми административными инструментами.