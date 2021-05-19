В Краснодаре пьяный пассажир троллейбуса напал на кондуктора

Фото: @olga_gloster30

Инцидент произошел в салоне троллейбуса №20 в Краснодаре.

На видео, которое выложила одна из ехавших в троллейбусе, видно, как пьяный мужчина кидается на пассажирку и женщину-кондуктора.

- Даже не знаю, как описать то, что я увидела. Про равнодушие, о котором уже сколько сказано и написано? Когда этот неадекват только начал доставать кондуктора, не нашлось ни одного мужчины в салоне, чтобы заткнуть его. Когда я спросила есть ли в салоне мужчины, все просто косо глянули, - пишет пассажирка.

Потом, по ее словам, как в сказке появились двое полицейских и увели его на профилактическую беседу.