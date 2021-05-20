Последние новости на 20 мая 2021: В Адыгее полицейский не ходил на работу, но получил зарплату в 900 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на 20 мая 2021. В Адыгее полицейский не ходил на работу, но получил зарплату в 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Жительница Кубани дала взятку полицейским, чтобы не сесть в тюрьму, но получила еще одно дело. Прокуратура поставила расследование на контроль.

В Динском районе женщина зарезала любимого за оскорбления. Расследование уголовного дела продолжается.

Дельфин-белобочка погиб на пляже «Нептун» в Новороссийске. Он запутался в рыболовной леске.

В Краснодаре будут определены места парковки самокатов. Эти транспортные средства становятся полноценными участниками движения на дорогах, передвигаясь на высокой скорости, угрожают прохожим.