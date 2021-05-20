Погода в Краснодаре на 20 мая 2021 года: на мегаполис надвигаются ураган и потепление Фото: Олег ЗОЛОТО

Начало недели на Кубани получилось дождливым. Сразу два дня в Краснодаре шли ливни. Но сейчас «дождливый» циклон позади. В Краснодарский край возвращается тепло. Но радоваться местным жителям пока рано. Порывистый ветер, который с понедельника мучал горожан, никуда не делся.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 20 мая 2021 года.

- Ожидается переменная облачность с порывами ветра до 14 м/с, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Максимальная температура воздуха составит 26 градусов.