Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 20 мая 2021 случится сразу в ряде районов курорта. Рабочие уже несколько месяцев продолжают заниматься ремонтом важных коммуникаций и сетей мегаполиса. Во время работ на линии специалисты вынуждены периодически прекращать подачу электроэнергии в дома и квартиры местных жителей. Только касается это не всего курорта, а только ряда улиц. Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 мая 2021.

В Адлерском районе на улицах Мостовая и Кузнечная (оба – частично), Лазурная долина, Пастушечья, Тихая, Пензенская, Грушовая, Большая, Главная, Петрозаводская и Каспийская (оба – частично), Медовая, Белых акаций, Ленина (частично), Голубые дали, Троицкая, Свердлова, Просвещения, 8 марта,. Просвещения, Прибрежная, переулке Прибрежный, Аллейная. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с пяти утра и до восьми вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Юбилейная, Кипарисовая и Малая (все – частично).

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 17:00 на улицах Целинная 26-100, Армянская 40-112, Восточная, Севастопольская 1-16 (все – частично), переулке Рахманинова 1-63 (с дробями), улице Виноградная 60-67, переулке Строительный 4,4а,4б,8 и улице Поселковая 1-15.

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 19:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Тихоновка на улицах Скрябина и Сурикова (оба – частично), Лесная, поселке Лазаревское на улицах Маяковского и Сочинское шоссе (обе – частично), поселке Лазаревское на улицах Новая, Победы, Седова (все – частично), переулке Победы (частично), поселке Альтмец на улицах Кленовая и Гая (частично), поселке Сергей-Поле на улицах Славы (частично), Краснооктябрьская, Новошкольная, переулках Массис, Араратский, Прудный, Праздничный, поселке Ахинтам на улицах Ахинтам и Кичмайская, ауле Большой Кичмай на улицах Убыхская, Ачмизова и Заречная, поселке Горное Лоо на улицах Лоосская, Аштаракская, Плановая и Лозовая, поселке Верхне-Армянское Лоо на улицах Краснооктябрьская и Кировоканская, переулках Дачный и Лорийский, поселке Верхне-Армянская Хобза на улицах Разданская и Рябиновая.