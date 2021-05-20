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Общество20 мая 2021 8:15

В Геленджике фонтан превратили в пенящееся облако

Таким образом туристы решили пошутить. Администрация отреагировала в соцсетях
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: gelenkurort

Фото: gelenkurort

В сквере Первомайский города Геленджика фонтан превратился в белое облако. Кто-то, вероятно, из туристов решил пошутить – в воду бросили пенящееся вещество. Администрация отреагировала на выходку.

- Детям весело, а коммунальщикам пришлось остановить работу фонтана, чтобы не навредить его системе. Воду с пеной сольют и фонтан снова запустят, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Представители мэрии также пригрозили найти затейников по видеокамерам.

- По записи с камер видеонаблюдения не составит труда определить того, кто это сделал. Шутникам и хулиганам напомним, что в Геленджике установлено порядка 500 камер, - добавили чиновники.