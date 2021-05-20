Фото: архив "КП-Кубань"

Погода в Сочи на 20 мая 2021 года: дожди отступают. «КП-Кубань» узнала, какой будет погода в Сочи на 20 мая 2021 года. По прогнозам синоптиков, на курорте ожидается теплая и ясная погода.

С утра будет переменная облачность и небольшой ветер. Однако, днем столбики термометров в Сочи поднимутся до +31°.

- Атмосферный фронт наконец-то миновал курорт. Дожди, которые были в начале недели, позади, - рассказали метеорологи.

Ночью воздух в Сочи будет +15° тепла.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, погода в Сочи на 19 мая 2021 года: объявлено штормовое предупреждение.