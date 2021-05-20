На Кубани после режима самоизоляции произошел рост рождаемости

В Краснодарском крае - беби-бум Фото: Олег Укладов

Впервые с 2017 года на Кубани в первом квартале наступившего года отмечается тенденция по увеличению рождаемости. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения регионе.

Стоит отметить, что рост рождаемости зафиксировали после введения режима самоизоляции в марте 2020 года.

- С января по март этого года родилось 14533 ребенка - это на 854 больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом коэффициент рождаемости увеличился на 7 процентов – с 9,7 до 10,4, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава.

Так же рост рождаемости сохранился и в апреле, за этот месяц на свет появились 4249 малышей. Всего за квартал акушеры приняли 18782 новорожденных, среди них 165 двоен. В прошлом году за первый квартал было на 952 малыша меньше.

- По количеству родившихся в первом квартале Краснодарский край замыкает тройку лидеров после Москвы (здесь родилось 30854 ребенка) и Московской области (16726 новорожденных). А по приросту родившихся детей Кубань уступает только Москве.