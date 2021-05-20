Вениамин Кондратьев поручил усилить безопасность детских экскурсий в курортный сезон

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О безопасности детских экскурсий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил на совещании в Геленджике. Он поручил минимизировать пересечение детских групп с другими туристами, а также увеличить плотность нарядов ДПС рядом с детскими здравницами и задействовать дополнительных сотрудников ПДН.

– В летний период на Кубани будут работать около 1,5 тысяч детских лагерей и санаториев. Они готовы принять около 400 тысяч наших главных отдыхающих – детей со всей России. Также будут функционировать 112 стационарных лагерей и санаториев, 990 пришкольных лагерей и 376 лагерей труда и отдыха, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор поручил оперативно согласовывать маршруты движения экскурсионных групп, выделять сопровождение. Также обратить внимание на тех, кто работает с детьми.

Напомним, что допустимая загрузка лагерей увеличена на 75%.