В «Орленке» пройдет первая digital-смена

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Проходить обучение на программе «Создаём успешное будущее» будут выпускники бизнес-школ и профильных смен программ KIDSDEV «Академия Будущего», участники хакатонов, олимпиад по предпринимательству и проектному мышлению, ученики гимназий с экономическим и IT уклоном, участники различных профориентационных программ.

«Современные детские образовательные программы должны давать знания и навыки, необходимые для трудоустройства в крупных российских и международных компаниях. Совместно с нашими партнёрами из KIDSDEV «Академия Будущего» мы разработали именно такую смену. Дети научатся разрабатывать бизнес-план, конструировать web-сайты, эффективно представлять собственные проекты. Уверен, что в будущем этот опыт поможет им реализовать самые смелые идеи», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках смены орлята познакомятся с основными направлениями предпринимательства и проектного мышления, освоят азы маркетинга, экономики, работы в команде и нетворкинга.

Ребята посетят занятия в бизнес-школе, пройдут Digital-курс по созданию сайтов, запустят свой сайты на Tilda. Также их ждут курсы по ораторскому мастерству, блогингу и финансовой грамотности.

Заниматься с орлятами будут тренеры KIDSDEV – ведущие менеджеры крупных российских и международных компаний.

В финале смены дети представят авторские проекты. Активные участники получат благодарственные письма, памятные призы и грамоты.

Организаторы программы «Создаём успешное будущее»: KIDSDEV «Академия Будущего», ВДЦ «Орлёнок».