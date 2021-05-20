Эксперты Кадастровой палаты рассказали, как подать документы в Росреестр не выходя из дома

Как подать документы в Росреестр не выходя из дома

В нашей стране до сих пор сохраняются ограничительные меры, введенные на фоне пандемии. В связи с этим эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю рекомендуют собственникам объектов недвижимости использовать онлайн-сервисы при подаче документов для проведения учетно-регистрационных действий.

- С помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет» на сайте Росреестра можно поставить недвижимость на учет, зарегистрировать права, также есть одновременная процедура государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, - сообщили «КП» - Кубань» в Кадастровой палате края.

В ведомстве отметили, что прежде чем подавать документы в электронном виде, потребуется получение сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). При наличии электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром Кадастровой палаты по Краснодарскому краю, можно в любое время и в любом месте в online-режиме осуществить постановку объекта недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или воспользоваться сервисами Единого портала государственных услуг.

Кроме услуг, касающихся недвижимости, с помощью электронной подписи можно отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет, оформить анкету для получения паспорта, получить ИНН, подать заявление для поступления в вуз (с каждым годом все больше учебных заведений вводит в практику прием от иногородних абитуриентов заявлений, заверенных электронной подписью) и др.

- Использование электронных услуг набирает обороты и это неспроста, поскольку данный способ подачи документов имеет ряд преимуществ: заявление может быть подано в любой день недели, в любое удобное время суток. Кроме того, ввиду унифицированного алгоритма подачи заявления шансы неверно заполнить заявление или не приложить необходимые документы сводятся к минимуму, так как программа сигнализирует о неверных действиях при подаче документов»,–отмечает начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Алексей Осин.

Кроме того, собственники имеют возможность заказать выездное обслуживание. Для ветеранов и инвалидов ВОВ, а также инвалидов I и II групп такая услуга бесплатна.