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Общество20 мая 2021 10:23

В мэрии Краснодара пообещали выяснить причины обрушения стены на дорогу

Кирпичи рухнули на проезжую часть в Молодежном микрорайоне
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Скриншот с видео

Скриншот с видео

Кирпичное ограждение обрушилось на улице 5-я Дорожная в Краснодаре. Инцидент сняли водители на мобильники и выложили в сеть. На кадрах видно, как кирпичи перекрыли одну полосу дорожного движения.

- Стена рухнула сразу после того, как проехали. Что за безопасность в городе? – написал автор ролика.

После публикации в мэрии пообещали выяснить причины случившегося.

- Сотрудники администрации Прикубанского округа сейчас направляются туда, чтобы изучить ситуацию и принять меры, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.