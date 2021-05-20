На Кубани от коронавируса привились более полумиллиона жителей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае сделали прививку от коронавируса более полумиллиона жителей, но это лишь 20 % от плана вакцинации для формирования коллективного иммунитета.

– Единственная возможность остановить пандемию коронавируса – сделать прививку. Мы постарались создать для жителей края максимально комфортные условия, проводим вакцинацию как в поликлиниках крупных городов, специально оборудованных местах в торговых центрах, так и фельдшерско-акушерских пунктах небольших поселений, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что заболеваемость идет на спад. Но прививочная кампания продолжается. Из-за того, что регион принимает много отдыхающих, внимание уделят работникам туристической сферы. Вакцинация этого слоя позволит не допустить вспышки заболеваемости и провести летний сезон комфортно.

Для формирования коллективного иммунитета в крае нужно привить 2,7 млн жителей.

Ранее «КП-Кубань» рассказывала, что на курорте делают для того, чтобы гости не заболели коронавирусом.