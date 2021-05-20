Фото: Светлана Маковеева.

Сочинец ограбил пенсионерку на 150 тысяч рублей. Мужчину задержали, ему грозит 4 года тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

В полицию Сочи обратилась 73-летняя местная жительница. По словам пенсионерки, она попросила прохожего помочь вынести вещи из ее квартиры. Мужчина помог, а потом похитил из сумки женщины кошелек со 150 000 рублями.

Полицейские составили ориентировку на розыск подозреваемого. Вскоре правоохранители установили его личность, им оказался ранее судимый сочинец. К моменту задержания, мужчина уже успел потратить деньги.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.