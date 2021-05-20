Конский штраф: в Анапе составили протокол на коня-зазывалу

Фото: instagram.com/omvd_anapa

В Анапе поймали коня-аниматора. Парень брал деньги с отдыхающих за фото в костюме. При этом сумма, требуемая к оплате после съемки, была значительно завышена оговоренной перед съемкой.

Полицейские провели проверку и составили протокол на коня-зазывалу.

- 29-летний житель соседнего региона, прибывший в Анапу на заработки, был привлечен к административной ответственности за «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», - сообщили «Комсомольсокой правде» - Кубань» в пресс-службе Отдела МВД России по городу Анапе.

На побережье с началом курортного сезона можно встретить много недобросовестных аниматоров. По всем случаям незаконного требования денег полицейские проводят проверки.